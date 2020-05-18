Evinizin her noktasını ideal biçimde aydınlatmak ister misiniz?İdeal aydınlatma için ipuçları ve ideal aydınlatmanın püf noktaları ile dengeli ve doğru aydınlatma sağlayabilirsiniz. İşte, ideal aydınlatma için ipuçları ve ideal aydınlatmanın püf noktaları.

KORİDOR

Koridor aydınlatması için yarı şeffaf aplikler ye da koridor boyunca uzanan ışık kaynakları kullanılabilir. Koridorla oda arasında çok fazla ışık olmamasına dikkat edilmelidir.

YEMEK KÖŞESİ

Yemek yemeyi bir keyif haline dönüştürmek için doğru ışıklandırma yöntemleri uygulanmalıdır. Yemek masasında olan her şeyi net bir şekilde görebilmek içintavan aydınlatmasına ek olarak yerden aydınlatma yöntemi kullanılabilir.

MUTFAK

Mutfak yapısı itibariyle birçok kör noktası olan bir yapıdır. Dolaplar, çekmeceler ve kapalı mobilyalar. Bu alanları tam olarak aydınlatabilmek için tavan yüzeyinde geniş yapılı aydınlatma kullanmak gereklidir. Tezgah için de ayrıca aydınlatma detayına gidilerek tezgah üstü aydınlatma uygulaması yapılmalıdır.

BANYO

Kayma tehlikesi olan bir alan olduğu için banyonun kusursuz şekilde aydınlatılması gerekir. Kör noktaların aydınlık olmasına dikkat edilmelidir. Banyoda makyaj yapıldığı için aynanın yer aldığı bölümün tam anlamıyla aydınlık olması sağlanmalıdır.

YATAK ODASI

Yatak odası başucu aydınlatması duvardan, yatak üzeri aplik şeklinde ya da komodin üzerine yerleştirilen lambalarla yapılabilir. Komodin üzeri lambalar konforlu olsalar da yetersizdir. Oturduğunuz zaman yukarıdan ışık gelecek şekilde aydınlatmayı sağlamanız gereklidir. Işığın doğrudan göze gelmemesine de dikkat edilmelidir.

ÇOCUK ODASI

Çocukların yaşı küçükse odanın her yerini aydınlatacak şekilde ışıklandırma yapılması gereklidir. Çocukların renkleri doğru algılaması ve çevreye hakimiyeti tam anlamıyla sağlayabilmesi için aydınlatma önemlidir. Okul çağında olan çocuklar içinse çalışma masasının tam anlamıyla aydınlatılması ve masada yansıma olmamasına dikkat edilmelidir. Böylece hem göz sağlığı korunacak hem de çocukların eğitim hayatına adapte olması kolaylaşacaktır.

GÜNEŞ SARISI

Kış mevsiminin kasvetli atmosferinden kurtulmak için aydınlatma tercihi olarak güneş sarısı tercih edilebilir. Yaşam mekanlarınızda göreceğiniz güneş sarısı tonlar size huzur verecektir.

DOĞRU AYDINLATMAYI SEÇMEK İÇİN TAVSİYELER

• Tepe ışığı tek başına yeterli olmaz. Küçük ortamlarda dahi ek ilave ışık kaynaklarına ihtiyaç duyulur. Ayaklı lamba, masa lambası, spot ve apliklerin kombinasyonu ile ideal aydınlatma sağlanabilir.

• Aydınlatma tercihi yaparken ayarlanabilir tasarımları tercih etmek yaşam mekanlarınıız daha efektif hale getirecektir.Işıkları azaltma ve artırma seçenekleri ile anlık olarak ideal aydınlatmaya sahip olmak mümkündür. Ayarlanabilir aydınlatmalar, salon ve yatak odası gibi ortamlar için de idealdir.

• Aydınlatmada doğru şapka seçimi önemlidir. Işığı yansıtabilecek şapkalar tercih edilmelidir. Şapkaların koyu renk olmamasına dikkat edilmelidir. Bu seçimde estetik değil işlev göz önünde bulundurulmalıdır.

• Aydınlatma seçiminde belki de en önemli husus tasarruf lamba seçimidir.Lamba seçiminde gün ışığına en yakın lamba seçilmelidir. Bu seçimde tasarruf özellikli ürün tercihi seçiminizi ekonomik hale getirecektir.