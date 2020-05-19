İçişleri Bakanlığından Seyahat Kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin ek genelge gönderdi.

19.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:12

İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin ek genelge gönderdi.

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Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, bu geceden 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatılacak.

Kısıtlamaya yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu sürede de geçerli olacak. Alınan karara uymayanlara idari para cezası verilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise adli işlem yapılacak.