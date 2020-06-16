İçişleri Bakanlığı: Van'ın kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
16.06.2020 08:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:36
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmatlar ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.