İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

13.05.2020 23:12 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:12

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bölgede operasyonların devam etttiği belirtildi.