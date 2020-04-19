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İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmasıyla bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen "Andok" kod adlı Abdurrahman Kayıhan'ın ikna çalışması sonucu Mardin Kızıltepe'de teslim olduğunu bildirdi.

19.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:08

İçişleri Bakanlığı, 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen "Andok" kod adlı Abdurrahman Kayıhan'ın ikna çalışması sonucu Mardin Kızıltepe'de teslim olduğunu bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

Bu kapsamda 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve son olarak Suriye'de faaliyet gösteren, "Andok" kod adlı Abdurrahman Kayıhan isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu bugün Mardin Kızıltepe'de teslim oldu.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi.