İçişleri Bakanlığı: Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek il/ilçe müftülüklerinin...

İçişleri Bakanlığı: "Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında yeterli bahçesi, avlusu, açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

22.05.2020 22:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:25

İçişleri Bakanlığı: "Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında yeterli bahçesi, avlusu, açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek."