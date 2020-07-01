İçişleri Bakanlığı: Belçika uyruklu 9 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu 9 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
01.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:24
İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu 9 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri sürüyor.
Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Böylelikle 11 Kasım 2019'dan bu yana 113'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 338 yabancı terörist savaşçı, Türkiye'den gönderildi.