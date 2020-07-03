İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı (1)

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri listede aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda haziran ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Çataklı, terörle mücadele kapsamında 30 Haziran'da Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit edilmesi olayının failleri arasında yer alan, 500 bin liraya kadar ödülle gri listede aranan Adil Akyürek'in etkisiz hale getirildiğini hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde haziran ayında kırsalda 4'ü büyük, 20'si orta çaplı olmak üzere 11 bin 289, şehirlerde de 518 operasyon yapıldığını belirten Çataklı, şöyle devam etti:

"Bu operasyonlarda İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan 6, gri kategoride aranan 3, toplam 128 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 53 ölü, 56 sağ, 19 teslim şeklindedir. Bu teröristlerden 96'sı PKK/KCK, 26'sı DEAŞ, 6'sı aşırı sol terör örgütü mensubudur. Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde operasyonlardan arkadaşlarımızın elde etmiş olduğu bu sonuç, terörle mücadaledeki kararlılığımızı ve azmimizi göstermektedir."

"562 terörist etkisiz hale getirildi"

En son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Çataklı, şu bilgileri verdi:

"Ayrıca, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu şüphesiyle yapılan operasyonlar ve savcılık talimatları ile 2 bin 579 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 410'u tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde 53 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 71'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 115 silah ve çok miktarda muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

"2020 yılının ilk 6 ayına baktığımızda kırsalda 49 bin 622, şehirde 5 bin 573 operasyon yapılmıştır." diyen Çataklı, bu operasyonlarda mavi listede 1, yeşil listede 1, turuncu listede 13, gri listede 21 ve listede olmamakla birlikte sözde üst düzey oldukları tespit edilen 4 olmak üzere toplam 40 teröristin de aralarında bulunduğu 562 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 12 bin 607 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Çataklı, "Bunlardan 2 bin 83'ü adli mercilerce tutuklanmıştır. 459 sığınak, 217 mayın/EYP, 315 el bombası, 263'ü ağır ve uzun namlulu 493 silah ve çok miktarda muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir." dedi.

"Haziran ayı, uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili en büyükler ayı"

Uyuşturucuyla mücadelenin sonuçlarına ilişkin verilere dikkati çeken İsmail Çataklı, şunları kaydetti:

"Haziran ayı, uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili en büyükler ayı olarak geçmiştir. 26 Haziran'da Diyarbakır'da ele geçirilen 7,5 milyon kök kenevir, tek seferde en çok kenevir yakalaması olarak tarihe geçmiştir. Ayın son günü olan 30 Haziran'da ise uzun zamandır titizlikle sürdürülen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonu olan bataklık operasyonunda düğmeye basılarak aralarında Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya'nın da bulunduğu 9 ülke iş birliğiyle 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu."

Yakalanan kişiler arasında uluslararası uyuşturucu kartellerinin en önemli isimlerinden Nejat Daş'ın da bulunduğu operasyonda örgüt üyelerine ait çok sayıda gayrimenkul ve lüks otomobile el konulduğunu belirten Çataklı, şu bilgileri verdi:

"Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik haziran ayında toplamda gerçekleştirilen 12 bin 376 operasyonda 17 bin 849 kişi gözaltına alınmış, 1489 kişi adli merciler tarafından tutuklanmıştır.

Yapılan bu operasyonlarda 6 ton 484 kilogram esrar ki geçen aya göre yüzde 352 artış anlamına gelmektedir, 347 kilogram eroin, 50 kilogram kokain, 17 milyon 28 bin 323 kök kenevir ki geçen aya göre yüzde 327 artış anlamına geliyor ve çok miktarda muhtelif diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir."

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 1440 operasyonda da 2 bin 184 kişinin gözaltına alındığını anlatan Çataklı, operasyonlarda 1 milyon 91 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildiğini, bunun geçen aya göre yüzde 63'lük artışı gösterdiğini söyledi.

Çataklı, 991 bin 223 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini dile getirerek, bunun da geçen aya göre yüzde 313'lük artış anlamı taşıdığını ifade etti.

"Haziranda kadına şiddet olaylarında 24 kadın hayatını kaybetti"

Aile içi ve kadına karşı şiddete yönelik çalışmaları da anlatan Çataklı, şiddet olaylarında haziranda 24 kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Alınan tedbirler ve çalışmaları sonucunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik azalış olduğunu dile getiren Çataklı, 2020 yılının ilk 6 ayında da hayatını kaybeden kadın sayısı 115 iken bunun da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'luk azalışı ifade ettiğini söyledi.

İsmail Çataklı, 2019'un ilk 6 ayında ise 173 kadının hayatını kaybettiğini anımsattı.

2019-2020 yıllarının ilk 6 ayındaki asayiş verilerine ilişkin Çataklı, şunları kaydetti:

"Evden hırsızlık günlük ortalama olay sayılarında ülke genelinde 178'den yüzde 28 azalışla 128'e, İstanbul'da 42'den yüzde 38 azalışla 26'ya, Ankara'da 6'dan yüzde 50 azalışla 3'e, İzmir'de 7'den yüzde 29 azalışla 5'e düştüğünü görüyoruz. Haziran ayında ülke genelinde iki güven/huzur uygulaması yaptık.

Bu uygulamalarda 535 bin 68 şahıs kontrol edildi, 3 bin 147 aranan şahıs yakalandı. 148 bin 219 araç kontrol edildi. 63 bin 139 umuma açık yer de denetlendi."

(Sürecek)