İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir.
14.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:34
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."