İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bölgeye gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'ye giden Soylu ve Yazıcı, incelemelerde bulunacak.

13.07.2020 22:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 23:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle 1 kişinin kayıp olduğu bölgeye gitti.

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Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış Artvin'in ardından Rize'deki yaşamı da olumsuz etkiledi. Bölgede oluşan sel sularında birçok ev sel sularına teslim oldu. Ayrıca sel nedeniyle kayıp olduğu bildirilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı ilçenin Madenli beldesi Yeni Mahalle'de yaşayan Ali Uzun'dan haber alamayan yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, Uzun'un bulunması için çalışma başlattı.

5 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan ilçeye bağlı Yamaç köyünde meydana gelen heyelanda yaralanan 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Köprübaşı köyünde ise vatandaşlar tarafından heyelan altından 3 kişi yaralı kurtarıldı. AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kapalı yolu açıp yaralı vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

AĞARAN ŞELALESİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede etkili olan şiddetli yağışın ardından taşarak yolu trafiğe kapattı.