İbrahim Toru kimdir? İbrahim Toru nereli, neden öldü? İbrahim Toru son durum

İbrahim Toru, AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı olmuştu. Ticaretle ilgilenen Toru, Kanal Urfa adlı yerel platformun da kurucusudur. İbrahim Toru öldü mü sorusu araştırılıyor. İbrahi Toru nereli? İbrahim Toru son durum ne?

İBRAHİM TORU KİMDİR?

Toru,1976 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Ticaretle uğraşan İbrahim Toru aynı zamanda Şanlıurfa'dan ulusal yayın yapan Kanal Urfa'nın kurucusudur. AK Parti'nin kurucuları arasında yer alıyor, 3 dönem AK Parti İl Başkanlığı yönetiminde yer aldı.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Şanlıurfa Bölgesi,11'nci sıradan millet vekili adayıdır. Birçok sivil toplum kuruluşunda üyeliği bulunan İbrahim Toru iyi derecede Arapça biliyor. Toru, 24 Eylül 2020 tarihinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.