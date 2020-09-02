Yıllar önce yaşadığı feci kazanın ardından ekranlardan uzak kalan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yeniden sevenleriyle buluşacak. İbo Show ile hayranlarıyla buluşacak olan Tatlıses'in programın detayları da belli olmaya başladı. İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi kanalda yayınlanacak?

İBO SHOW HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TV100'de yer alan habere göre: Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği program, Star TV ile anlaşma yaptı. Uzun süredir hayatına İzmir'de devam eden sanatçı, programın çekimleri için İstanbul'a gelecek.

İBO HOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Programın ne zaman başlayacağı henüz netleşmezken,programda her hafta yeni konuklar ağırlanacak. Şimdiden izleyicilerini heyecanlandıran Tatlıses, yakın zamanda çekimlere başlayacak.