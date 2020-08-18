İBB Kanal İstanbul Anketi nedir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul anketinden hangi sorular var? İBB Kanal İstanbul anketi soruları!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çılgın proje' olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesi için İBB'den kamuoyu araştırma çalışması yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), resmi internet sitesi üzerinden Kanal İstanbul'la ilgili bir anket hazırladı. İBB Kanal İstanbul Anketi nedir? İBB Kanal İstanbul anketi soruları nelerdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul anketinden hangi sorular var?

KANAL İSTANBUL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

İBB Kanal İstanbul anketi

"Sevgili vatandaş,

'Kanal İstanbul' ile ilgili yaptığımız 30 saniyenizi alacak mini araştırmamıza katılımınızı bekliyoruz. Sizlerin katılımı ile gerçekleştireceğimiz bu araştırma sonuçları topluca analiz ve ilan edilecektir.

Görüşlerinizle İstanbul'un ve hepimizin geleceğine destek olacağınız için şimdiden çok teşekkür ederiz." ifadeleri ile başlıyor.

KANAL İSTANBUL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI 1/6

Soru: Kanal İstanbul Projesinin İstanbul'a faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

• Evet

• Hayır

KANAL İSTANBUL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI 2/6

Soru: Kanal İstanbul Projesinin İstanbul'a ne gibi olumsuz etkileri olacağını düşünüyorsunuz?

• Deprem riskini artırması

• Susuzluk riskini artırması

• Boğazlar anlaşmasının ihlal edilmesi

• Tarihi yapının bozulması

• Trafikte dayanılmaz bir artış

• Olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum

KANAL İSTANBUL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI 3/6

Soru: Sizce Kanal İstanbul'un yapılması, İstanbul'un acilen çözülmesi gereken sorunlarından biri midir?

• Evet

• Hayır

KANAL İSTANBUL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI 4/6

Soru: Kanal İstanbul projesine harcanacak olan 100 milyar lira ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

• Bu soruyu boş geçemezsiniz.

• Bu miktar ile İstanbul'un başka sorunlarına öncelik verilmeli

• Bu miktar ile İstanbul'un depreme dayanıksız yapı stoğu sorunu çözülmeli

• Bu miktar ile İstanbul'un okul sorunu çözülmeli

• Kanal İstanbul gereklidir, yapılmalı

KANAL İSTANBUL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI 5/6

Soru: Sizce Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var?

• Kanal güzergahından araziler kapatmış arsa spekülatörlerin

• Bu işten ihale alacak şirketlerin

• Plaza, gökdelen ve konut projeleri yükselecek olanların

• Yüksek faizle Türkiye'ye borç veren yabancı finans çevreleri ve yerli ortaklarının

• İstanbul halkının

KANAL İSTANBUL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI 6/6

Soru: Kanal İstanbul Projesinin yapılmasını destekliyor musunuz?

• Destekliyorum

• Benim için fark etmez

• Desteklemiyorum

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KANAL İSTANBUL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

İBB Kanal İstanbul Anketi

İBB Kanal İstanbul Anketi

İBB Kanal İstanbul Anketi

İBB Kanal İstanbul Anketi

İBB Kanal İstanbul Anketi

İBB Kanal İstanbul Anketi