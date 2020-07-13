İBB borcunu ödemedi, firma haczetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi asfalt işlerini yapan firmaya borcunu ödemeyince, söz konusu şirket mahkemeye gitti.

İBB'nin banka hesaplarındaki 565 milyon lira haczedildi ve alacaklı şirketin hesaplarına geçirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen hafta haciz şoku yaşadı. İBB'nin birçok asfalt ihalesini kazanan MET-GÜN İnşaat'ın avukatları, alacağın tahsili için harekete geçti. Alınan ihtiyati haciz kararı, İBB'nin banka hesaplarının bulunduğu bankalara gönderildi. Büyük bir bölümü bir bankada olan 565 milyon liraya haciz işlemi uygulandı ve söz konusu para şirket hesabına geçti. Geçen hafta yaşanan tahsilata ilişkin yüklü mevduat ile ilgili önemli bir bilgi de sonradan ortaya çıktı. Söz konusu paranın, yurt dışından alınan döviz kredisi olduğu öğrenildi. Haczin ardından İBB avukatları karara itiraz etti ancak mahkeme bu itirazları kabul etmedi.

(İHA)