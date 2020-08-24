Hükümet Kadın 2 filmi konusu nedir? Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve Hükümet Kadın 2 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hükümet Kadın 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hükümet Kadın 2 konusu, özeti ve Hükümet Kadın 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hükümet Kadın 2 filminin detayları…

24.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:57

İzleyenleri ekrana bağlayan Hükümet Kadın 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hükümet Kadın 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Hükümet Kadın 2 konusu nedir, Hükümet Kadın 2 oyuncuları kimler ve Hükümet Kadın 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

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HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk filmde Xate'nin Belediye Başkan'lığı anlatılırken, Hükümet Kadın 2 filminde Xate ve eşi Aziz Veysel'in yaklaşık 10 yıl önceki maceraları anlatılıyor.

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Sermiyan Midyat

Oyuncular:Ercan Kesal, Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Mahir İpek, Dilek Yorulmaz

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2013 (104 dk)

Vizyon Tarihi: 8 Kasım 2013 Cuma

Senaryo: Sermiyan Midyat