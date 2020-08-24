Hükümet Kadın 2 filmi konusu nedir? Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve Hükümet Kadın 2 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Hükümet Kadın 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hükümet Kadın 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Hükümet Kadın 2 konusu nedir, Hükümet Kadın 2 oyuncuları kimler ve Hükümet Kadın 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk filmde Xate'nin Belediye Başkan'lığı anlatılırken, Hükümet Kadın 2 filminde Xate ve eşi Aziz Veysel'in yaklaşık 10 yıl önceki maceraları anlatılıyor.

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Sermiyan Midyat

Oyuncular:Ercan Kesal, Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Mahir İpek, Dilek Yorulmaz

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2013 (104 dk)

Vizyon Tarihi: 8 Kasım 2013 Cuma

Senaryo: Sermiyan Midyat