Huawei Mate 20 Lite özellikleri? Huawei Mate 20 Lite nasıl bir telefon? Huawei Mate 20 Lite inceleme?

Huawei Mate 20 Lite, dünya devi markanın birkaç amiral gemisinden birisi. Hal böyle olunca da telnoloj,i severler tarafınd a en çok merak edilen cihasların başınd agelip oldukça dikkat çekiyor. Peki ürünün teknik özellikleri neler ve neden bu kadar merak ediliyor.

HUAWEI MATE 20 LITE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Serinin içinde 3 adet telefon bulunuyor. Bu mdoelin tam adı ise Huawei Mate 20 Lite olarka karşımıza çıkıyor. Huawei, bu telefonu Almanya'da düzenlenen IFA 2018 fuarında sahneye çıkarmıştı. Bu telefon Mate 20 ailesinin kırpılmış, lite modeli oluyor. Tıpkı geçtiğimiz seneki Mate 10 Lite gibi. Peki bu moedlin genel özellikleri neler? En çok bizim dikkatimizi çeken ve alıcı gözüyle baktığımızda artı ve eksileri neler.

Oldukça şık bir görüntüle sahip telefonun arkası tamamen yekpare camdan oluşuyor. Kenarları kıvrımlı yapılmış olan telefon için Iphone X'i andırıyor demek pek de yanlış olmaz.

İnce, hafif ve şık tasarımıyla dikkat çeken Huawei Mate 20 Lite 64 GB modelleri, 6.3 inç FHD+ (2340 x 1080) FullView Display ekranıyla görüntülerde gerçeğe yakın parlaklık ve netliğin tadını çıkarmanızı sağlıyor. %85 renk doygunluk oranlı telefon, sunduğu doğal renk tonları sayesinde fotoğraf ve videoların keyfini çıkarmanıza yardım ediyor.

-%81.74 ekran gövde oranına sahip model, 158.3 x 75.3 mm boyutları ve 7.6 mm inceliğiyle kullanım konforunu arttırıyor. Sadece 172 gramlık telefon modeli, simetrik cam arka kapağı sayesinde zarif bir görünüme kavuşuyor. Kullanım rahatlığı için parmak izi sensörüne arka kapağında yer verilen ürün, cam ve metalin benzersiz uyumunu tasarıma taşıyor.

Yapay zeka destekli 24+2 MP ön kamerası, 8 farklı sahneyi otomatik olarak tanımlayarak ortama en uygun ışık ve parlaklığı ayarlıyor ve otomatik düzenleme aracılığıyla her zaman kusursuz selfieler çekmenize imkan tanıyor. Kamerada yer alan HDR teknolojisi, en karanlık ortamlarda gözlerden kaçacak ayrıntıların görülebilmesini mümkün kılıyor. Yüz tanıma özelliğine sahip ön kamera, bilgi ve belgelerinizin güvenliğini sağlamanız için telefonunuzu yüzünüzü kullanarak şifrelemenize izin veriyor. Gelişmiş yapay zeka teknolojisi, telefonunuzun ekranına bakar bakmaz saniyeler içinde ekran kilidini açmanızı mümkün kılıyor.

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 20+2 MP arka kamera, yapay zeka teknolojisi sayesinde profesyonel kalitede fotoğraflar çekebilmenize olanak tanıyor. Fotoğraflarınıza bokeh efektiyle derinlik kazandıran ikinci arka kamera, 22 farklı sahneyi otomatik olarak tanımlıyor, kusursuz fotoğraflar çekebilmeniz adına ortam koşulları doğrultusunda gereken ayarlamaları yapıyor. 1080p çözünürlükte videolar çekmenize yardım eden telefon, 16x yavaş çekim çekim moduyla videolarda zamanı yavaşlatmanıza izin veriyor. Saniyede 480 kare yakalayan çekim modu, hiçbir detayı kaçırmamanızı sağlıyor.

Ekran Büyüklüğü: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2340 x 1080 (FHD+)

Bellek (RAM): 4 GB

Dahili Depolama: 64 GB

Arttırılabilir Hafıza: Maksimum 256 GB

Huawei Mate 20 Lite 64 GB özellikleri arasında uzun şarj ömrü öne çıkıyor. 3750 mAh batarya kapasiteli model, gün içinde iletişiminizin sekteye uğramasına engel oluyor. Hızlı şarj desteği bulunan ürün, iletişim veya eğlencenize kaldığınız yerden devam etmeniz için hızla bataryayı dolduruyor. Ultra Güç Tasarrufu Modu, prize erişiminizin mümkün olmadığı durumlarda size daha fazla güç kazandırmak için gereksiz tüm arka plan uygulamalarını kapatıyor ve güç tüketimini minimuma indiriyor.

USB Type-C girişine sahip olan Huawei Mate 20 Lite, kablosuz bağlantı özgürlüğünü doyasıya yaşayabilmeniz için Bluetooth 4.2 desteği sunuyor. Wi-Fi 5 kapsamında; Dual-Band, MiraCast, Wi-Fi Direct ve Wi-Fi Hotspot kablosuz ağ bağlantılarına sahip modelde, standart 3.5 mm jack girişi de bulunuyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemine ev sahipliği yapan Huawei Mate 20 Lite, yapay zeka ile desteklenen EMUI 8.2 arayüzüyle alışkanlıklarınız doğrultusunda kendini geliştiriyor ve ihtiyaçlarınıza tam olarak cevap vermek adına sizi sürekli izliyor. Sadece kameraları ortam özelliklerine göre ayarlamakla yetinmeyen yapay zeka teknolojisi, oyunun içine tam olarak girebilmeniz için akıllı geri bildirimlerde bulunuyor. İhtiyacınız olan fotoğrafı daha kolay bulabilmeniz adına alışkanlıklarınız doğrultusunda fotoğraflarınızı sınıflandırıyor ve düzenliyor. Akıllı ağ bağlantısı kuran yapay zeka teknolojileri, bulunduğunuz ortama rahatça adapte olmanızı sağlayarak kesintisiz bağlantının tadını çıkarmanıza yardım ediyor. Huawei GEO, daha doğru bir konumlandırma hizmeti almanızı garantiliyor. Diğer taraftan rüzgarlı havaları otomatik olarak algılayan yapay zeka, gürültülü ortam sesini ustaca kamufle ediyor.