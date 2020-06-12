Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderilmesine ilişkin iddianamede, Hüseyin...
Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderilmesine ilişkin iddianamede, Hüseyin Ateş'in zincirleme halinde "tehdit" suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya, Ersin Başkan'ın da 2,5 yıldan 8 yıl 9 ay kadar hapisle cezalandırılması istendi.
12.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:39
Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderilmesine ilişkin iddianamede, Hüseyin Ateş'in zincirleme halinde "tehdit" suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya, Ersin Başkan'ın da 2,5 yıldan 8 yıl 9 ay kadar hapisle cezalandırılması istendi.