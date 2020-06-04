Hong Kong'da binlerce kişi yasağa karşın 31 yıl önce Tiananmen Meydanı'nda ölenleri andı

Hong Kong'da binlerce gösterici, yönetimin yasağına karşın 31 yıl önce Çin'in başkenti Tiananmen Meydanı'nda hayatını kaybedenler için bir anma töreni düzenledi.

Polis sabah saatlerinde gösterileri engellemek için Victoria Park'ın etrafına bariyerler kurdu.

Ancak göstericiler bariyerleri yıktı ve ellerinde mumlarla Tiananmen'de hayatını kaybedenleri andı.

Polis koronavirüs önlemleri kapsamında gösterileri yasaklamış olmasına karşın eyleme müdahale etmedi.

Hong Kong'da Çin marşına hakaret suç kapsamına alındı

Hong Kong Parlamentosu ise Çin'in ulusal marşına hakareti suç kapsamında alan tartışmalı yasa tasarısını onayladı.

Oylama öncesi yere kötü kokan bir sıvı döken iki milletvekili güvenlik güçlerince dışarı çıkarıldı.

İki milletvekili, Çin'in Hong Kong üzerinde kontrolü artırmasını protesto ettiklerini ve Tiananmen'de hayatını kaybedenleri andıklarını söyledi.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin 28 Mayıs'ta onayladığı ulusal güvenlik yasası Hong Kong'da Çin'in ulusal güvenliğine tehdit olarak görülen "her tür eylem ve etkinliği" yasaklıyor ve suç sayıyor. Ayrıca Çin güvenlik güçlerinin kentte aktif olmasının yolunu açıyor.

Yasa'nın gündeme gelmesiyle Hong Kong'daki protesto gösterileri yeniden başlamıştı.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi. Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hakimiyetine girdi. 1997 yılında gerçekleştirilen bu devir teslim sırasında Hong Kong'da basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altına alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo son gelişmeler sonrası ülkesinin Hong Kong'un siyasi anlamda artık Çin'in özerk bir bölgesi olmadığı sonucuna vardığını açıklamış; birçok ülke Çin'i kınamıştı.

Çin'de yıllarca Tiananmen'de hayatını kaybedenlerin anıldığı törenlere sadece özerk bölgeler Hong Kong ve Macau'da izin verilmişti.

31 yıl sonra ölenlerin sayısı hala sır

1989'da Çin'in başkenti Pekin'de öğrencilerin liderliğinde başlayan ve ordunun şiddetli müdahalesiyle sonuçlanan demokrasi yanlısı gösteriler haftalarca sürmüş, diğer şehirlere de yayılmıştı.

Eylemler, Komünist Parti liderliği içinde de bölünmelere yol açmış ancak partideki sertlik yanlısı kanadın ağırlığını koymasıyla 3 Haziran 1989 gecesi askerler, eylemci öğrencilere gerçek mermilerle müdahale etmişti.

3-4 Haziran günlerinde yaşanan çatışmalarda kaç kişinin öldüğü bilinmiyor.

Çin hükümeti, aynı yıl Haziran ayı sonunda, olaylarda 200 sivilin ve onlarca güvenlik personelinin öldüğünü açıklamıştı.

Ancak 2017 yılında kamuoyuna açıklanan ve dönemin İngiliz Büyükelçisi Sir Alan Donald'ın diplomatik yazışmalarının yer aldığı belgelerde ölü sayısının 10 bin olduğu belirtiliyordu.