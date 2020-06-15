Hollanda yeni bir salgın durumunda yurtdışına tatile gidenleri geri getirmeyecek

Başbakan Mark Rutte'nin, "mümkünse evde kalın" çağrısına rağmen, Hollandalılar Pazartesi gününden itibaren bazı Avrupa ülkelerine tatile gidebilecek. Ancak tatil döneminde salgının yeniden başlaması ve kilitlenmeye gidilmesi durumunda Hollanda hükümeti, yurtdışındaki vatandaşlarını, ülkeye geri getirilmeyecek.

Hollanda'nın, Temmuz ayı başında Avrupa Birliği (AB) sınırları dışındaki ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarının da gevşetmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta sınırları kapatma kararı olan Hollanda hükümeti, AB sınırları içindeki 16 ülkeyi, zorunlu haller dışında gidilmemesi istenen ülkelerin yer aldığı turuncu listeden çıkardı.

Aralarında İtalya, Fransa, Bulgaristan ve Almanya'nın da bulunduğu 16 ülke sarı listeye alındı. Bunun anlamı, "halen güvenlik riski var ama gidilebilir" demek. Hükümet, en azından Eylül ayına kadar yurtdışına tatile gidilmemesinden yana.

Ancak isteyen Hollanda vatandaşları, güvenliklerinden kendileri sorumlu olmak koşuluyla, sarı listedeki ülkelere tatile gidebilecek. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, tatil sırasında salgının yeniden başlaması ve yerel otoritelerin tekrar kısıtlamaya gitmesi durumunda, yurtdışındaki tatilcilerin ülkeye geri getirilmeyeceğini açıkladı.

Türkiye ve ABD 'turuncu listede'

Dışişleri Bakanı Stef Blok, bu yıl önceki yıllarda olduğu gibi, kaygısız bir yurt dışı tatilinin mümkün olmayacağını vurgulayarak, "Çünkü salgınla ilgili riskler hala mevcut" dedi.

Hollanda hükümeti, İngiltere, Danimarka ve İsveç'i turuncu listede tuttuğu için, bu ülkelere seyahate zorunlu haller dışında izin verilmiyor. Türkiye ve ABD de turuncu listede yer alıyor.

Hollanda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bu ülkelere gidenlere, dönüşte 15 gün zorunlu karantina uygulayacak.

Türkiye, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için Hollanda makamları ile görüşmelere devam ediyor. Medyaya göre, AB Komisyonu'nu ve diğer ülkelerle yapılacak görüşmeler sonunda, Avrupa dışına uygulanan seyahat kısıtlamalarının belli ölçüde yumuşatılması gündeme gelebilecek.

Ancak, buna Türkiye'nin de dahil olup olmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Almanya hükumeti, aralarında Türkiye'nin bulunduğu AB sınırları dışındaki ülkelere seyahat kısıtlamasını 31 Ağustos'a kadar uzatmıştı.