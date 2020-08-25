Hollanda ve Belçika'da koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor

Hollanda'daki bağışıklık sistemi güçsüz olan hasta birkaç ay içinde ikinci kez virüse yakalanırken, Belçika'nın Leuven kentinde de 3 ay önce tedavi gören bir hastanın yeniden koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Bu iki hastanın da aylar sonra tekrardan hastalık göstermesi kafalarda soru işareti yaratmaya yetti.

Belçikalı viroloji uzmanı Marc Van Ranst'a göre, bu olayın iyi bir gelişme olmadığından bahsetti. Kamu yayıncısı VRT'ye konuşan Van Ranst'a göre, Hollanda ve Belçika'da ortaya çıkan tekrar enfeksiyonların istisna olup olmadığı belirsizliğini korurken, bilim insanlarına göre bu iki vakanın ardından devam gelişmeleri olabilir.

"İLK SEFERDEKİ ANTİKORLAR İKİNCİ ENFEKSİYONU ÖNLEMEK İÇİN YETERLİ OLMAZ"

Belçikalı hastanın koronavirüse ilk yakalandığı sırada şikayetlerinin hafif olduğuna işaret eden Van Ranst, "Hafif seyreden vakalarda vücut, daha az antikor üretir. İlk seferdeki antikorlar, ikinci enfeksiyonu önlemek için yeterli olmaz" dedi. Belçikalı uzman, tekrar eden enfeksiyon kurbanlarının, koronavirüse karşı daha duyarlı olabileceğini ve 6-7 ay sonra yeniden hastalanabileceklerini savundu. Bir başka virolog olan ve aynı zamanda DSÖ danışmanlığı yapan Marion Koopmans da, Hollanda Televizyonu'a (NOS) yaptığı açıklamada, DSÖ tarafından, korona hastalarının yeniden enfeksiyona maruz kalmasının beklendiğini ancak şimdiye kadar buna ilişkin bir kanıt bulunamadığını söyledi.

ANTİKOR SAYISI BAĞIŞIKLIK GETİRMİYOR

Koopmans, enfeksiyon sonrası hastaların ürettiği antikor miktarında büyük farklılıklar saptandığını vurgulayarak, daha şiddetli şikayetlere sahip hastaların antikor sayısının yüksek olduğuna işaret etti. Hollandalı uzman, "Antikor oluşturmuş olmanız, virüse karşı bağışık olduğunuz anlamına gelmez" diye konuştu.

DSÖ Danışmanı Koopmans, tekrar eden koronavirüs vakalarının dikkatlice araştırılarak, daha çok sayıdaki insanda daha sık ortaya çıkıp çıkmadığının belirlenmesini istedi. koronavirüs enfeksiyonlarının hepsinin farklı bir genetik koda sahip olduğunu vurgulayan Koopmans, daha büyük bir hasta grubunun uzun süre izlenerek, virüsün hangi genetik koda sahip olduğunun belirlenmesini önerdi.