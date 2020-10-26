Hollanda'da çocuk ve hayvanlara yönelik cinsel istismar görüntülerinin serbest bırakılmasını savunan partiye protesto

Hollanda'da çocuklar ve hayvanlara yönelik cinsel istismar görüntülerinin serbest bırakılmasını savunan Yardımseverlik, Özgürlük ve Çeşitlilik Partisi'nin (PNVD) yeniden açılması, Pazar günü Utrecht kentinde düzenlenen gösteri ile protesto edildi.

Kamuoyunda "Pedofil Partisi" olarak adlandırılan oluşumun kapatılması için 500 binden fazla imza toplandı.

Save All Kids adlı çocuk hakları kuruluşu tarafından Utrecht'in merkezinde düzenlenen gösteriye, yüzlerce kişi katıldı.

Örgüt sözcüsü, PNVD tarafından pedofilinin normalleştirilmeye çalışıldığını belirterek, "Normal olmayan bir şey normalleştirilemez" dedi.

Cinsel istismar mağdurlarının da konuşma yaptığı gösteride. "Pedofiliye karşı el ele" yazılı pankartlar taşındı.

Hollanda'da 2006 yılında kurulan PNVD, 2010 yılında ki genel seçimlere karılmak için yeterli imzayı toplayamadığı için kapanmıştı.

Ağustos ayında yeniden açılan parti, "her yaş için cinsel özgürlük mücadelesi vereceği" iddiasıyla bir program açıkladı.

PNVD programında, "Cinsel açıdan aktif olmak için yasal yaş sınırının kaldırılması" ya da daha açık bir deyişle çocuklarla cinsel ilişkinin serbest bırakılmasını isteniyor.

Parti, hayvanlar ve çocuklarla cinsel ilişkilerin yer aldığı fotoğraf ve videoların da yasallaştırılmasını savunuyor.

Yazılı izinler ışığında cesetlerle cinsel ilişkiyi (nekrofili) de savunan PNVD, yasakların demokrasiyi aşındıracağını öne sürüyor.

Hollanda'da internet üzerinden başlatılan bir kampanya kapsamında, pedofiliyi savunan partinin kapatılması için 500 bin imza toplandı.

İmzalı dilekçe, meclis ve savcılığa iletildi.

Hollanda'da pedofiliyi savunan Martijn adlı dernek, kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine 2012 yılında yargı kararıyla yasaklanmıştı.

Mahkemenin çocuklarla cinsel temasın toplumsal değerlere aykırı olduğu yönündeki kararı, Yargıtay tarafından da onandı.

PNVD'nin de benzer gerekçelerle yasaklanabileceği belirtiliyor. Hollanda'da en son 1998 yılında aşırı sağcı CP'86 adlı parti mahkeme tarafından feshedilmişti.