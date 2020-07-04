Hızlı ve Ateşli filmi konusu nedir? Hızlı ve Ateşli oyuncuları ve Hızlı ve Ateşli özeti!

Hızlı ve Ateşli filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Hızlı ve Ateşli filmini izleyecek olanların merak ettiği Hızlı ve Ateşli konusu nedir, Hızlı ve Ateşli oyuncuları kimler ve Hızlı ve Ateşli özeti gibi konuları inceliyoruz.

HIZLI VE ATEŞLİ FİLMİNİN ÖZETİ

Aksiyon sahneleri ile dikkat çeken film "Hızlı ve Ateşli" Tv'de ilk kez bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Teröristler ticari bir uçuşa bomba yerleştirmiştir. Uçak 800 fitin altına düştüğünde bomba patlamak üzere ayarlanmıştır. Uçaktaki yolcular hem uçağı hem de tüm yolcuları havada tutmak için amansız bir mücadeleye girmiştir.

HIZLI VE ATEŞLİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Ron Thornton

Türü :Aksiyon, Gerilim

Oyuncular : Dominique Swain , Moose Ali Khan , Jason Tobias , Adrian Paul , Monique Parent , Joe Chambrello , Jannica Olin , Mimi Davila ,