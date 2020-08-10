HICON 7W nedir? HICON 7W özellikleri neler? Hidromek HICON 7W elektrikli ekskavatör

HİDROMEK tarafından tasarlanan HICON 7W ayrıca IF Product Design Award 2020 ödülüne layık görüldü. Tamamen elektirikli olan çevre dostu akıllı şehir ekskavatörü HICON 7W, daha az enerji harcar ve bakım maliyetleri de bu bakımdan düşüktür. İşte, HICON 7W ayrıntıları...

HICON 7W NEDİR?

İş makinesi üreticisi HİDROMEK, bu kategori için HICON alt markasını oluşturdu.Bu doğrultuda akıllı ve çevre dostu HICON 7W, %100 elektrikli bir şehir ekskavatörü (kazma, kaldırma ve yükleme gibi işleri tek başına yapan iş makineleri) olarak geliştirildi.

HICON 7W ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR ÖZELLİKLERİ

Sıfır emisyonlu olması ile çevresel etkiyi azaltan HICON 7 W, kompakt boyutlarıyla şehir içinde kolaylıkla kullanabilir.

Enerjisini yeni nesil Lityum-ion bataryalarda depolar. Elektrikli motoru sayesinde enerjisini %97 verimli kullanır. Konvansiyonel dizel motorlu araçlara göre daha az enerji harcar ve bakım maliyetleri de onlara göre çok daha düşüktür.

Akıllı özellikleri sayesinde şehir hayatına tam olarak uyum sağlayan HICON, arka bilgi ekranı ve aydınlatma sistemi sayesinde etrafı ile sürekli iletişim halinde olur.

Tam şarj ile 8 saat aralıksız kullanılan araç,sahip olduğu yardımcı sistemler sayesinde oldukça kolay kullanım sağlar. Kabininde ergonomik joystiklerle bütün kullanım fonksiyonları daha ulaşılabilir. 8" (inch) dokunmatik bilgi ekranı sayesinde aracın bilgileri kontrol edilebilir, ayarları kişiselleştirilebilir, çalışma ortamı yine bu ekran sayesinde kontrol edilebilir.

Çalışma Ağırlığı - 7700 kg

Motor Gücü - 47 kW

Motor Tipi - PMAC Elektrik Motoru

Batarya Tipi - Lityum-ion

Batarya Kapasitesi - 71.4 kWh

Çalışma Voltajı - 650V

Şarj Ünitesi - Onboard 22kW

Menzil - Tam şarj ile 8 saat

Şarj girişi - CCS Combo 2

Şarj Süresi - 3.5 Hours (380 V, 22 kW)

1.5 Hours (Quick Charging)

CO2 Salınımı - 0 gr/h

Maksimum Seyahat Hızı-30 km/h

Direksiyon - Elektrik kontrollü 4 WS

3 farklı sürüş modu