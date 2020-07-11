Hiçbir şey nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla hiçbir şey mi, hiçbirşey mi? Hiçbir şey ne demek?

Hiçbir şey kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, hiçbir şey TDK'ya göre nasıl yazılır? Hiçbir şey nasıl yazılır? Hiçbir şey mi, hiçbir şey mi? TDK'ya göre hiçbir şey kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE HİÇBİR ŞEY NASIL YAZILIR?

Hiçbirşey: Yanlış

Hiçbir şey: Doğru

TDK'YA GÖRE HİÇBİR ŞEY NE DEMEK?

hiçbir

sıfat, (hi'çbir)

Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz:

"Fakat o bir çift gözü hayalinden, rüyasından hiçbir şey silemedi." - Nazım Hikmet