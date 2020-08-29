Hibiskus nedir? Hibiskus ne işe yarar? Hibiskus özellikleri nelerdir? Kerkede nedir ne işe yarar? Hibiskus nasıl tüketilir? Hibiskus faydaları!

Hibisküs bitkisinden yapılan çay son günlerde oldukça trend. Hem ruhsal hem de fiziksel sağlığa iyi gelen bu bitki birçok faydaya sahip. Hibiskus nasıl tüketilir? Hibiskus faydaları!Hibiskus nedir? Hibiskus ne işe yarar? Hibiskus özellikleri nelerdir? Kerkede nedir ne işe yarar?

HİBİSKUS NEDİR?

Hibiskus (Kerkede) ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından bitki türüdür.

Hibiskus çayı

YAYILIMI

Hibiskus, olasılıkla Batı Afrika kökenli bir bitki olup, Batı Hint Adaları'nda 16. yüzyılın başlarından beri kaydedilen bu bitkinin 17. yüzyıla gelindiğinde Asya'da da yetiştirilmekte olduğu bilinmektedir. Flemenk-Doğu Hint Adaları'nda (günümüzde Endonezya) bitkinin devlet teşvikiyle yaygın ziraatine 1920'lerde şeker çuvalı imalatında kullanılmak üzere elyaf elde edilmek için başlanmıştır.

TANIMLAMA

Hibiskus, (Kerkede) çok yıllık bir bitki olmasına rağmen yıllık hasatla tohumdan üretilir. Killi, geçirgen toprakları ve aslen tropik iklimleri tercih eder. Büyüme evresinde, ortalama 2,5 desimetrelik aylık yağış ister. Sap ve yaprak rengi koyu yeşille kızılımtırak arasında değişir, yaprakları üç ila beş boğumlu, 8 ila 15 santimetre uzunluğundadır; çiçekleri kremsi beyaz ya da soluk sarı renkte olup 8 ila 10 santimetre çapındadır. Çanak dibinde 1,5-2 santimetre çapında, çanak ucunda 3-3,5 santimetre çap kesbeden çiçek dış örtüsü, her birinin dibinde koyu kırmızı bir leke bulunan etli çanak yapraklardan oluşur.

VARYETELERİ

Liflik hibiskus (Hibiscus sabdariffa var. altissima) : Elyafı için üretimi yapılır. Tohumları sık ekilir, az dallanan, 3 ilâ 5 metre yüksekliğe ulaşan ağaççıklar verirler. Tomurcuklanma başladığında kesilen saplar, havuzlamaya tabi tutulup döğülerek ya da kabukları soyularak lifleri çıkarılır. Bazı bölgelerde havuzlama süresi, yalnız kabuğu ve kabuğa yapışık lifleri işleyereyek çabuklaştırılmaktadır. 1-1,5 metre boyundaki lif telleri, bireysel lif hücrelerinden oluşur. Lifleri sak elyafı grubundandır. Hibiskus elyafı parlaktır, rengi kremsi beyazdan gümüşi beyaza değişir; orta kuvvette bir liftir. Genellikle jüt lifleriyle harmanlanarak çuval bezi ve sicim yapımında kullanılır. Hindistan, Java ve Filipinler önde gelen hibiskus elyafı üreticileridir.

Yiyimlik hibiskus (Hibiscus sabdariffa var. sabdariffa): Yenebilir çiçek dış örtüleri (calix) için yetiştirilir. Tohumları daha aralık ekilir, daha kısa ve çok dallı olurlar. Çiçekler, dış çanak dolgun ve etli hâle gelince toplanır. Çanak yaprak ihracatında Çin ve Tayland global ihracat hacminin büyük bölümünü elinde tutmaktadır.

BESİN OLARAK KULLANIMI

Çoğu tropik iklim bölgesinde, Hibiscus sabdariffa (Kerkede) var. altissima'nın kırmızı, ekşimtırak çiçek çanakları yerel içecek, salça, reçel, konserve ve baharatlı turşu yapımında kullanılır; yaprak ve bitki sapları salata ya da pişmiş sebze olarak tüketilir ve acılı yemekleri baharatlandırmaya yarar. Afrika'da yağlı tohumları yenir; Sahara altı tarihi Sudan bölgesinde bitki çayı olarak tüketilir. Batı ülkelerinde bitki çayı olarak tüketilmesi yakın zamanda yaygınlaşmıştır.

HİBİSKUS FAYDALARI NELERDİR?

1- ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ TAŞIR

Antioksidan özelliği taşıyan hibisküs, serbest radikallerle savaşır ve hastalıkları önler.

2- KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Yağ yakımını hızlandıran hibisküs, kan şekeri düştüğünde aç hissetmenizi önler ve şeker ihtiyacınızı gidermeye yardımcı olur.

3- REGL AĞRILARINA İYİ GELİR

Sakinleştirici özelliği olan hibisküs, hormonel dengelemeyi sağlar. Üstelik sakinleştirici özelliği ile depresyonla ve stresle mücadelede size yardımcı olur.

4- KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Özellikle kan şekeri düştüğünde aç hissetmenizi önlemeye yardımcı olur.

5- DOĞAL İDRAR SÖKÜCÜDÜR

Bağırsak hareketlerini dengeleyen hibisküs, doğal olarak kabızlığa iyi gelir.