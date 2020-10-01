HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu nerelerde kullanılır? HES kodu hangi seyahatlerde zorunludur?

Tüm toplu kullanım alanlarda bulaş riskini azaltmak için kullanılan HES kodu nedir? HES kodu nerelerde kullanmak zorunludur? HES kodu nasıl alınır?HES kodu ne işe yarar?

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodunuzu, Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile, 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile ve e-Devlet ile alabilirsiniz.

HES KODU ZORUNLULUĞU OLAN YERLER NELERDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) kodu, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede 23 Eylül 2020 itibariyle, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerinegirişlerde zorunlu olarak kullanılmasına karar verilmiştir.

Tüm konaklama tesislerine kabullerde (otel, motel, pansiyon, kamp vb.) kullanılmaktadır.

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak için kullanılır. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmekiçin kullanılır.

HES KODU NE İŞE YARAR?

HES kodu, uçak, tren, otobüs vb. seyahetlerden önce paylaşılarak yolculaın Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanır. Riskli kişilerin seyahati engellenir. Seyahat sırasında risk taşımayan ancak daha sonra risk durumları oluşan kişilerede 14 gün içinde birlikte seyahat etmişse, o kişiyle iletişime geçilecektir.