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Hernan Crespo'dan Galatasaray itirafı!

Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo, France Football'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

03.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 03.05.2020 20:23

Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo, France Football'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Crespo, "Parma'daki ilk golümü, Tardini Stadı'nda Galatasaray'a attım. O golü unutamıyorum, çok güzel bir andı" şeklinde konuştu.


Golcü yıldız sözlerini, "İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali, Liverpool ile oynadığımız. Futbol tarihine geçen o maçta attığım 2 golü de unutamam" ifadeleriyle tamamladı.


1997-98 sezonunda Parma ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta mücadele etmişti. Grupların ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Parma'ya 2-0 mağlup oldu