Hemşehri nasıl yazılır? TDK'ya göre hemşeri mi, hemşehri mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "hemşehri". Peki, hemşehri nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı hemşeri mi, hemşehri mi?

04.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:50

Hemşehri kelimesi günlük hayatta sıkça karıştırılan kelimelerdendir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Hemşehri nasıl yazılır? Hemşeri mi, hemşehri mi? TDK'ya göre hemşehri kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

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HEMŞERİ Mİ, HEMŞEHRİ Mİ?

Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı "hemşehri'' şeklinde olacak. Peki, hemşehri ne demek? Kelimenin anlamı yine TDK'ya göre, aynı ilden, şehirden olan kişi anlamına geliyor.

Hemşeri - yanlış yazılışı

Hemşehri - doğru yazılışı

HEMŞEHRİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Yurdun diğer ucuna gittim, orada da bir hemşehri buldum.

Hemşehriler sıcak karşılanmaz bu diyarda.