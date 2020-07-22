Hem suçlu hem güçlü! Maske takmayan kadın, gazetecilere saldırdı

Taksim'de polisler koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında maskesiz görülen bir kadın çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdi.

MASKE KURALINA UYMAYANLARA CEZA KESİLDİ

Taksim'de ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Ekipler maskesi olmayan ve kurallara uymayan vatandaşları durdurup cezai işlem uyguladı. Maskesini takmayan vatandaşlar ise polisler tarafından uyarıldı.

Polis ekipleri ayrıca iş yerlerini de denetledi. Bir iş yerine giren polislerin iş yeri çalışanları tarafından ateşleri ölçülmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

900 LİRA CEZA YİYEN KADIN, GAZETECİLERE SALDIRDI

Bazı vatandaşlar denetimleri takmadığını söylerken, maskesiz yakalanan bir kadın ise çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Genç kadın ne kadar dirense de maske takmadığı için 900 lira cezadan kurtulamadı.