Hekimoğlu yeni sezon son bölüm 17. bölüm izle! Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

Kanal D ekranlarında başlayan Hekimoğlu dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne merak edildi. Hekimoğlu 17. bölüm izle! Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 8 Eylül Salı yayınlanan 16. Bölümde Hekimoğlu'nun geçmişi gün yüzüne çıkıyor... Ateş'in geçmişine dair tüm bilinmeyenler gün yüzüne çıktığında ise işin rengi değişiyor.

Hekimoğlu bir kadının sesiyle irkilir. "Ateş!" Yıllardır görmediği, konuşmadığı ama vaktiyleçok değer verdiği biridir bu kadın… Onca zaman sonra tekrar karşısına çıkması da elbette sebepsiz değildir. Hekimoğlu'ndan öyle bir şey ister ki bir anda her şey durur. Sadece Hekimoğlu değil onu tanıyan herkes bu istekten tedirginlik duyacaktır. Peki, Hekimoğlu geçmişinden gelen bu kadını geri çevirebilecek midir?

Diğer yandan İpek hastanede yana yakıla Hekimoğlu'nu aramaktadır. Acil olarak üniversitede derse girmesini ister.Hekimoğlu bir anlaşma yapmadan tabii ki bunu kabul etmeyecektir. Bu ders hem öğrenciler için hem Hekimoğlu için benzersiz bir deneyim olur. Hekimoğlu ders boyunca geçmişini sorgulayacak ve kendisiyle ilgili birçok soru işaretini gün yüzüne çıkartacaktır.

Hekimoğlu'nun geçmişinden gelen kadın kim? Hekimoğlu'nun tekrar karşısına çıkma sebebi ne? İpek ve Hekimoğlu nasıl bir anlaşma yapacaklar? Hekimoğlu kendini sorgularken neleri gün yüzüne çıkartacak?

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hekimoğu 20.00'de başlayacak.

HEKİMOĞLU 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ



HEKİMOĞLU 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Ana karakterler

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.