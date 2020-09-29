Hekimoğlu yeni sezon 19. bölüm izle! Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

Kanal D ekranlarında başlayan Hekimoğlu dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne merak edildi. Hekimoğlu 19. bölüm izle! Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin'in hastanede çalışmaya başlaması Hekimoğlu'nda belirgin bir gerginlik yaratır. Bu yeni durum yetmezmiş gibi, Selin'in Hekimoğlu'na açılmış davalarla ilgileniyor olması aralarındaki iletişimi zorunlu kılar.

Diğer yandan Hekimoğlu saman nezlesine yakalanır. Bunu fırsata çevirip işten kaytarma planları yaparken karşısına öyle bir vaka çıkar ki kendisini unutup işe koyulur. Kanserli küçük bir kızın vakti giderek daralmaktadır. Hekimoğlu onu tedavi etmeye çabalarken hayatının en önemli derslerinden birini bu küçük kızdan alacağını tahmin bile edemez.

Hekimoğlu ve Selin'i nasıl bir süreç bekliyor? Hekimoğlu küçük kızı tedavi edebilecek mi? Küçük bir kız Hekimoğlu'na nasıl bir ders verecek?

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