Hekimoğlu yeni sezon 18. bölüm izle! Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

Kanal D ekranlarında başlayan Hekimoğlu dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne merak edildi. Hekimoğlu 18. bölüm izle! Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Küçük yaşta bir hasta hastanenin hüznüne hüzün katar. Başta Orhan olmak üzere herkes küçük kızın hastalığına çare bulmak için seferber olur!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 15 Eylül Salı yayınlanan 17. Bölümde Selin'in kocasının hayatı tamamen Hekimoğlu'nun ellerindedir. Peki Ateş bu ağır yükün altından kalkabilecek mi?

Hekimoğlu Selin'in kocasını tedavi etmeyi sonunda kabul eder ancak Selin'in kocası hasta olmadığı konusunda ısrarcıdır.Hekimoğlu'nun verdiği randevulara bile gitmez. Hekimoğlu'yla karşı karşıya gelmekten çekinmektedir ki bu konuda ne kadar haklı olduğu kısa sürede anlaşılır. Hekimoğlu öyle bir oyun oynar ki Selin'in kocası ne olduğunu anlayamadan kendini hastaneye yatırılmış olarak bulur. Artık hayatı Hekimoğlu'nun ellerindedir.

Diğer yandan sık sık görüşmek durumunda kalan Hekimoğlu ve Selin, kendilerini duygusal olarak sorgulamaktan geri duramazlar. Bir zamanlar birbirlerini çok seven bu ikiliyi zor bir süreç beklemektedir. Zeynep, Hekimoğlu'nun duygularına kapılıp bu vakada sağlıklı kararlar veremediğini savunur. Ve kim bilir? Belki de haklıdır.

Hekimoğlu - Selin aşkı yeniden alevlenebilir mi? Hekimoğlu Selin'in kocasına teşhis koyabilecek mi? Daha da önemlisi Hekimoğlu Selin'in kocasının iyileşmesini isteyecek mi? Hekimoğlu'nu Selin'le yan yana görmek Zeynep'i nasıl etkileyecek?

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HEKİMOĞLU 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Ana karakterler

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.