Hekimoğlu hangi gün? Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor?

Hekimoğlu dizisi son bölümde neler oldu? Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. Kanal D' ekranlarında sevenleriyle buluşan Hekimoğlu oyuncu kadrosu haberimizde.

HEKİMOĞLU HANGİ GÜN?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. 20. yeni bölümüyle yine salı 6 Ekim Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI



Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Hekimoğlu dizisinin başrollerinde, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor. Diğer yandan Belçim Bilgin de dizide konuk oyuncu olarak bulunuyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 20 Ekim Salı yayınlanan son bölümde Hekimoğlu ve Selin arasındaki sonu gelmeyen çekişmelerin dozu giderek yükselir. Öyle ki Hekimoğlu İpek'ten Selin'i kovmasını isteyecek kadar ileri gider. İpek onun bu talebini ciddiye almasa da Hekimoğlu boş durmayacaktır. Selin'in özel hayatına dair bilgi edinmek için yapmadığını bırakmaz. Bu sürece Selin'in kocası Metin de dahil olunca işler iyice kızışır.

Diğer yandan dünyaca ünlü bir bisikletçi yarış esnasında fenalaşarak hastaneye getirilir. Doping aldığını inkar etmeyen sporcu giderek kötüleşince Hekimoğlu onu bu hale düşüren asıl sebebin peşine düşer. Bu arada doping konusunun basına sızması, an meselesidir. Bütün dünyada tanınan sporcu, kariyerini kötü bir sonla noktalamanın eşiğine gelir.

Hekimoğlu ile Selin'in arasında neler olacak?Hekimoğlu Selin'in özel hayatına dair bilgi edinebilecek mi?Hekimoğlu vakayı çözüp, sporcuyu kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi, İstanbul Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde yapılıyor. Okan Üniversitesi Hastanesi'nin adı İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi şeklinde diziye uyarlanmıştır.