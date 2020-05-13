Haziran ayı normalleşme planı nedir? Koronavirüs normalleşme planı nedir? Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi nedir? Haziran ayında neler olacak?

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı yayımlandı. Planda sosyal hayattan ekonomiye, spordan eğitime, turizmden adli işlere, eğlenceden ibadetlere kadar tüm normalleşme süreci gün gün yer aldı. İşte normalleşme sürecinde yasakların kalkacağı, hayatın eskiye döneceği tarihler yer almakta.

SOSYAL YAŞAM ALANLARI

• Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesislerin açılması (1 Haziran 2020)

• Ören yerlerinin açılması (1 Haziran 2020)

• Nikâh salonlarının azami %25 kapasitesinin aşılmaması şartlarına uyarak kademeli açılması (1 Haziran 2020)

• Mesire yerleri ile piknik alanlarının açılması (15 Haziran 2020)

HAFTA SONLARI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

• Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması (1 Haziran 2020)

SINIR KAPILARINDAN GEÇİŞ

• Salgının kontrol altına alındığı ülkelerle olan sınır kapılarının yolcu giriş-çıkışına açılması (15 Haziran 2020)

ÇALIŞMA HAYATI

• İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yerinde incelemesi yapılmamış olan kurumlara yerinde incelemeye gidilmesi (1 Haziran 2020)

• Kısa çalışma uygulamasının COVID19 tedbirleri kapsamından çıkarılması (30 Haziran 2020)

• Pandemi hastanesi sayılarının kademeli olarak azaltılması ve sadece kısıtlı hastanelerin pandemi hastanesi olarak kullanılması (1 Haziran 2020)

• Diğer hastanelerin normal hasta kabul ve işleyişe geri dönmesi (1 Haziran 2020)

• Hastanelerde uygulanan salgın tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi (1 Haziran 2020)

• Pandemi hastaneleri ayrıldıktan sonra gerek Covid19 tedavisi için gerekse elektif vakalar için sağlık hizmeti verilmesi (1 Haziran 2020)

SINAV TARİHLERİ

• Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)(27-28 Haziran 2020)

• Liselere Geçiş Sınavı (LGS) (20 Haziran 2020)

• Bursluluk Sınavı (21 Haziran 2020)

• Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (14 Haziran 2020)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

• Üniversitelerin normal akademik takvimlerine dönüşü (15 Haziran 2020)

• Sınavların ve uygulama derslerinin yüz yüze yapılmaya başlanması (15 Haziran 2020)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

• Çalışan anne ve babalara (isteğe bağlı) yönelik olarak düşük öğrenci sayıları ile okul öncesi eğitim kurumlarının faaliyete başlaması. (1 Haziran 2020)

• Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin açılması (1 Haziran 2020)

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ, OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ

• Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla hizmete açılması(8 Haziran 2020)

ÖĞRETMEN ALIM SÜREÇLERİ

• 20.000 yeni öğretmen alımına ilişkin sürecin başlatılması (1 Haziran 2020)

MUHTELİF KURSLARIN UYGULAMALI EĞİTİME BAŞLAMASI

• Motorlu taşıt ve iş makinaları sürücü kursları, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, havacılık ve denizcilik eğitimi veren kurslarda mevcut kayıtlı öğrenciler (isteğe bağlı) için uygulama eğitimine

başlanması (1 Haziran 2020)

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI ÖĞRENCİ YURTLARI

• Ülke genelinde ve KKTC'de bulunan yurtların hizmete açılması (15 Haziran 2020)