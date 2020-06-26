Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, merakla beklenen kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşlarının 5 Temmuz'dan önce ödeneceğini bildirdi. Böylelikle ödemeler daha erken bir tarihe çekildi. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı nasıl alınır? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran'dan başlanarak yatırılacağını bildirdi. Selçuk; "Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." şeklinde konuştu.

İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

Söz konusu ödemeler, IBAN numaraları ile olduğu gibi PTT aracılığı ile de maaşları ödenecek. Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre, T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?

İŞKUR'da yer alan bilgiler ışığında, işsizlik maaşı sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçmez. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye uğramaz.