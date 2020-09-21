Hayvan Hakları Yasası nedir? 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu neleri kapsıyor? Hayvan Hakları Yasası çıktı mı?

Hayvanları Koruma Kanunu'nun düzenlenmesi ve geliştirilmesi ile çıkarılması beklenen Hayvan Hakları Yasası nedir? Hayvanları Koruma Kanunu neleri kapsıyor? Hayvanseverlerin talepleri neler?

HAYVAN HAKLARI YASASI NEDİR?

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun isminin 'Hayvan Hakları Kanunu' olarak değiştirilmesinin talep edilmesi kapsamında genişletilen yasa hayvanların refahının gerçekten insanlar gibi canlı, duygusal varlıklar olduğu göz önüne alınarak kabul görmeyi bekleniyor.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU NELERİ KAPSIYOR?

Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Bu Kanun, amaç maddesi doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri, sağlanacak eşgüdümü, denetim, sınırlama ve yükümlülükler ile tâbi olunacak cezaî hükümleri kapsar.

Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması

Hayvanlara tıbbî ve cerrahi müdahaleler

Hayvanların Ticareti ve Eğitilmesi

Hayvanların Kesimi, Öldürülmesi ve Yasaklar

gibi başlıkları içeren Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanların barınmaları, beslenmeleri, ticareti, avlanması gibi pek çok başlık ele alınmıştır. Bunlar kapsamında belirlenen cezalar da kanun içerisinde belirtilmiştir.

HAYVANSEVERLERİN TALEPLERİ NELER?

Sahipli sahipsiz hayvan tanımı ortadan kalkmalı, tüm hayvanlar mal değil can olarak kabul edilmeli. Onlara karşı işlenecek suçlar Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmeli.

Savcılıklar bünyesinde Hayvan Hakkı İhlalleri Soruşturma Bürosu kurulmalı.

Hayvanlarını terk edenlere en az 10 bin lira idari para cezası verilmeli, bu kişilerin bir daha hayvan sahiplenmesi engellenmeli.

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonları (kısırlaştırma ve tedavi) sağlandıktan sonra alındıkları yere geri bırakılmaları sağlanmalı.

Petshop'larda kedi, köpek ve egzotik hayvan satışları yasaklanmalı.

Hayvan dövüşleri ve yarışları yasaklanmalı.

Yeni hayvanat bahçelerinin açılmasına izin verilmemeli. Var olanlarda kafes sistemi kaldırılarak doğal yaşam alanlarına dönülmesi sağlanmalı.

Yunus parkları kapatılmalı.

Atlı faytonlar tamamen yasaklanmalı.

Yönetim planlarındaki 'Evcil hayvan beslenemez' maddesi kaldırılmalı.

Tüm belediyelerin kısırlaştırma ve tedavi merkezi oluşturması zorunlu olmalı. Yapmayanlara ciddi idari yaptırım uygulanmalı.

Hayvancılık endüstrisinde acı ve ağrıya sebep olan uygulamalara son verilmeli.

Havai fişek kullanımı tüm yurtta yasaklanmalı.

Tıpta uzmanlıkla akademik yükselme için yapılan çalışmalarda hayvan kullanımının yasaklanmalı.

KANUN VE YASA FARKI NEDİR?

Türkçe hukuk dilinde sıkça kullanılan iki sözcük birbirine sık sık karıştırılmaktadır. Birbirlerinin yerine geçen bu sözcüklerin arasında, kural olarak bir anlam farkı yoktur bu örneği en basit olarak Anayasa'nın kendi adında "yasa" sözcüğü bulunmasından anlayabiliriz. İçerisinde yasa kelimesi olmasına rağmen, sözünde "kanun" sözcüğü tercih edilmiştir.