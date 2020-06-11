Çok sayıda küçükbaş hayvan, kapatıldıkları ağılda havasızlıktan telef oldu
Ankara'da birkaç farklı kişiye ait olduğu öğrenilen küçükbaş hayvanlardan oluşan sürü, kapatıldıkları ağılda havasızlıktan telef oldu.
11.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:54
Ankara'nın Haymana ilçesinde ağıla konulan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.
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Haymana'nın Yenice Mahallesi'nde meydana gelen olayda, birkaç farklı kişiye ait olduğu öğrenilen küçükbaş hayvanlardan oluşan sürü dün akşam ağıla konuldu.
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Hayvan sahipleri sabah baktıklarında yüzlerce hayvanın telef olduğunu fark etti. Veteriner tarafından yapılan incelemede hayvanların havasızlıktan dolayı telef olduklarının tespit edildiği öğrenildi.