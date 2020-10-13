Haydari nasıl yapılır? Haydari yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?

En sevilen mezelerin olmazsa olmaz lezzetleri arasında Haydari ilk sırada yer alıyor. Haydari hem lezzetli olması açısından hem de hafif bir meze olması açısından yazın oldukça tercih edilen mezeler arasındadır. İşte Haydari nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

HAYDARİ MALZEMELERİ

• 6 yemek kaşığı süzme yoğurt

• 1 tutam dereotu

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 tatlı kaşığı nane

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 dilim beyaz peynir

• 1 diş sarımsak

YAPILIŞI

1. İlk olarak tavaya tereyağını alınarak kızdırılır.

2. Daha sonra naneyi ekleyerek 1-2 tur çevrilir ve ocaktan alınır.

3. Karıştırma kabına süzme yoğurt alınır.

4. Beyaz peynir çatalla ezilerek ufalanır, dereotu ince kıyılır, yoğurdun üzerine ilave edilir.

5. Son olarak naneli tereyağı, ezilmiş sarımsak, tuz eklenerek karıştırılır.

6. Servis tabağına alınarak üzeri zeytinyağı ve dereotu ile süslenir, servis edilir.

PÜF NOKTALARI

Haydarinin içine ceviz içi ekleyebilirsiniz.

Baharatları kendi zevkinize göre ayarlayıp ekleme yapabilirsiniz.

Dereotu yerine maydanoz da ekleyebilirsiniz.

KAÇ KALORİDİR?

Orta büyüklükte 1 kase haydari yaklaşık olarak 300 kaloriye denk gelmektedir.