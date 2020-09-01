Yemek yapım aşamalarından en sık kullanılan aparatlardan olan havan merak konusu oldu. Havan ne demek? Havan nedir? Mutfak malzemesi havan nerelerde kullanılır?

HAVAN NE DEMEK?

Havan:

Farsça haven

1. isim İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten yapılan kap.

2. isim, eskimiş Tütün kıyma makinesi.

HAVAN NERELERDE KULLANILIR?

Havan ; katı maddeleri küçültüp toz haline getirmeye yaradığı gibi, katı bir maddeyi bir sıvı içinde ezerek dağıtmaya, böylece çözünmesini kolaylaştırmaya yarar. Dövülecek maddeye uygun havan kullanmak gerekir.