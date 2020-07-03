Havai fişek fabrikasında patlamada tavuk çiftliği hasar gördü

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

03.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:45

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü

Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.