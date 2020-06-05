Hava durumu 5 Haziran: Meteoroloji hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporuna göre ülkenin kuzeydoğusunda parçalı bulutlu hava hakimken, Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimlerinde de yer yer sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte, il il günlük hava durumu tahminleri...
İstanbul hava durumu araştırılıyor. İstanbul'da 5 Haziran günü hava 27 derece ile parçalı bulutlu olsa da, İstanbullular Güneş'e doyacak. Ankara'da ise 27 derece ile az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ülkenin güneyinde de hafif ve orta kuvvette rüzgar görülebilir.
SICAKLIK İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün' değerlendirmelerine göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu; Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık