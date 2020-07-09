Hatice'den şok eden maske açıklaması

Şarkıcı Hatice, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Şarkıcının maske takmaması dikkat çekti. Hatice, korona virüs nedeniyle maske takma zorunluluğu olmasına rağmen maske takmaması hakkındaki soruya verdiği cevapla şok etti.

Maske takma zorunluluğuna uymayan ünlü şarkıcı, "Makyajım bozulmasın diye takmadım. Çok yakın bir yerden çıktım. Maskem çantamın içerisinde duruyor" dedi.& ;



