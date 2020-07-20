Hatayspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı! Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı

53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, sürpriz bir karar aldı.Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı. Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdıktan sonra eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı yardımcı antrenörlük görevine getirdi.

HATAYSPOR, TEKNİK DİREKTÖR MEHMET ALTIPARMAK'LA YOLLARINI AYIRDI

Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı. 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdıktan sonra eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı yardımcı antrenörlük görevine getirdi. Kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen isim ise Fatih Kavlak oldu.

Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim oldu. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMIŞTI

Şampiyonluk sonrasında duygularını dile getiren teknik direktör şampiyonluğu Hatay halkına armağan etti.

Altıparmak, "Öncelikle şampiyon olmak çok güzel bir şey. Yaptığımız işin en üst seviyesi. Bir şehrin 53 yıllık özlemini bitirdik. Allah'a şükür bugün bunu gerçekleştirdik. Bu şampiyonluk bütün Hatay halkına armağan olsun. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Hak ettikleri şampiyonluğu elde ettiler. Bizimle olan yönetimimize, taraftarımıza, tesisteki çalışan herkese teşekkür ediyorum. Biz çok zorlandık, emek harcadık ama mutlu sona ulaştık. Şampiyonluğun kutlamalarını yapacağız. Burada emeği olan İlhan ve Bayram hocamıza da teşekkür ediyoruz. Benim kişisel olarak üçüncü şampiyonluğum bu. Hak ettiğimiz şampiyonluğu kutlayacağız" ifadelerini kullandı.