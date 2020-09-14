Hatayspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor M. Başakşehir maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Hatayspor Başakşehir kaç kaç? Canlı takip!

Sporseverlerin heyecanla beklediği Atakaş Hatayspor MedipolBaşakşehir maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Hatayspor Başakşehir saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor maçı ne zaman? Hatayspor Başakşehir maçı saat kaçta? Hatayspor Başakşehir maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? Hatayspor MedipolBaşakşehir kaç kaç? Canlı takip! İşte, Hatayspor Başakşehir maçının merak edilenleri.

HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor Medipol Başakşehir maçı 14.09.2020, Pazartesi saat 20:00'de başlayacak.

HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

AtakaşHatayspor Başakşehir maçı ücretli yayın platformu olan beinSport platformundan yayınlanacak.

HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor Başakşehir maçı beinSport ve ekranlarından yayınlanacak.

HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR KAÇ KAÇ?

Hatayspor 1-0 Başakşehir maçta ikinci yarı devam ediyor.

GOLLER

Hatayspor : Selim Ilgaz,

ATAKAŞ HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Hatayspor:

1 Munir Mohamedi

55 Yusuf Abdioğlu

90 Strahil Popov

14Pablo Santos

16 Mesut Çaytemel

5 Isaac Sackey

88 Ruben Ribeiro

8 Rayane Aabid

11 Gökhan Karadeniz

10 Selim Ilgaz

92 Mame Diouf

Medipol Başakşehir:

34 Mert Günok

37 Martin Skrtel

80 Junior Caiçara

6 Alexandu Epureanu

3 Hasan Ali Kaldırım

8 Danijel Aleksic

19 Demba Ba

17 İrfan Can Kahveci

7 Edin Visca

21 Mahmut Tekdemir

27 Enzo Crivelli