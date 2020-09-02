BATMAN'da Abdulhakim Yavuz, basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan hatalı basılan banknotu, satışa çıkardı.

Batman'da yaşayan Abdulhakim Yavuz, alışveriş yaparken parasını saydığı sırada 50 TL'lik banknotun hatalı basıldığını fark etti. Sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan hatalı basım banknotu satışa çıkardığı anlatan Yavuz, "Alışveriş yaparken bu para elime geçti. Basım hatası olduğunu öğrendim. Almak isteyen varsa satmak istiyorum" dedi.