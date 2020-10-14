Fenerbahçe'nin tecrübeli sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, başarılı performansı ile dikkatleri çekmeyi başardı. Peki, Hasan Ali Kaldırım kimdir? Hasan Ali Kaldırım kaç yaşında? Hasan Ali Kaldırım eşi kim? Hasan Ali Kaldırım boy ve kilosu nedir?

HASAN ALİ KALDIRIM KİMDİR?

Hasan Ali Kaldırım (9 Aralık 1989; Neuwied, Almanya) Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcu. Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'de oynamaktadır. Almanya'da doğan gurbetçi futbolcu. Profesyonel futbol hayatına 2006-2007 yılında Tus Koblenz'de başlamıştır. Daha sonra Almanya Takımları'nın dikkatini çekmiştir. Tolunay Kafkas'ın dikkatini çekmiş ve 5 Ocak 2010'da Kayserispor'a katılmştır. Hasan Ali ilk sezonunda sadece 6 maça çıkmış ikinci sezonunda ise 15 lig maçına çıkmıştır. 2010-2011 sezonunda 33 maç görev verilmiştir. 2012-2013 Sezonu başında Aynı zamanda millî bir futbolcu olduğu için Fenerbahçeye 3.750.000 Euro + Ertuğrul Taşkıran (2 Yıl Kiralık) karşılığında transfer olmuştur.

2010-2011 sezonunda 33 maç görev verilmiştir. 2012-2013 Sezonu başında Aynı zamanda millî bir futbolcu olduğu için Fenerbahçeye 3.750.000 Euro + Ertuğrul Taşkıran (2 Yıl Kiralık) karşılığında transfer olmuştur.

Hasan Ali Kaldırım 2012-2013 sezonunda tüm resmi maçlarda forma giymiştir, millî takımda da hızla yükselişe geçmiştir. 2012 - 2013 sezonunda Fenerbahçe ile toplam 42 maça çıkan Hasan Ali kaldırım bu maçlarda 1 gol 3 asistlik başarı göstermiş, 6 kez sarı kart görmüştür.

Hasan Ali Kaldırım 16 Aralık 2012 tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde sağ ayakla şık bir gole imza atmıştır.Bu gol Türkiye kariyerindeki ve Fenerbahçe kariyerindeki ilk golüdür.

Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte 2013-2014 sezonunda yedeğe çekilen Hasan Ali Kaldırım, bu sezonda sadece 6 kez forma şansı buldu, gol veya asist yapamadı.

Hasan Ali Kaldırım 2014-2015 Süleyman Seba Sezonu'nda 20 maça çıktı ve takımına 1 gol 2 asistlik destek sağladı, 6 kez sarı kart gördü.

28 Temmuz 2015 tarihinde Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme maçında Shakhtar Donetsk maçında Fenerbahçe'nin ilk sağ beki Gökhan Gönül'ün sakatlığı ve yedek Sağ beki Şener Özbayraklı'nın cezası nedeniyle maça sağ bek olarak çıkmış ve dikkat çekmiştir.

Hasan Ali Kaldırım 2015-2016 sezonunda ilk asistini ligin ilk haftasında Kadıköy'de Eskişehirspor ile oynanan maçta yapmıştır. İlk golünü ise ligin 12.Haftasında oynanan Mersin İdman Yurdu deplasmanında 8.Dakika da kaydetmiştir. 13.Hafta itibarıyla 9 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştır.

18 kez millî takımlara çağrılan Hasan Ali Kaldırım, 4 kez Türkiye U-17, 2 kez Türkiye U-20, 7 kez Türkiye U-21 ve 4 kez Türkiye A Milli forması olmak üzere toplam 18 kez millî formayı giymiştir ve müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir.

HASAN ALİ KALDIRIM BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1,83 m

Kilo: 80

HASAN ALİ KALDIRIM BAŞARILARI

Türkiye Kupası: 2012-13

Türkiye Süper Kupası: 2014

Türkiye Süper Kupası ikinciliği: 2013

Türkiye Süper Ligi :2013-2014

HASAN ALİ KALDIRIM EŞİ KİMDİR?

Kendisi gibi futbolcu olan Cemal Kaldırım'ın ağabeyidir. Kaldırım, 6 Ağustos 2016'da hayatını Saynur Öztürk ile birleştirerek dünya evine girdi.