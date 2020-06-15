Hangi illere giriş - çıkış yasak? Giriş çıkış yasağı ne zaman bitiyor?

Giriş- çıkış yasağı, HDP'nin protesto kararı neticesinde koronavirüs salgını tehlikesi sebebiyle 10 şehre getirildi. 3-15 gün süre ile uygulanacak olan giriş-çıkış yasakları İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği hayata geçirilecek. İşte, giriş-çıkış yasağı getirilen iller...

HANGİ İLLERE GİRİŞ- ÇIKIŞLAR YASAKLANDI?

HDP'nin, iki vekilinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla ''Demokrasi Yürüyüşü'' adı ile gösteri çağrısı yapmasının, koronavirüs salgını riskini tetikleyeceği gerekçesiyle 10 ile giriş ve çıkışlar yasaklandı. Yasak getirilen iller şöyle: Adana, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Van, Bursa.

GİRİŞ - ÇIKIŞ YASAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Adana'da Pazartesi günü itibariyle milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların şehre giriş ve çıkışları 15 gün süreyle sınırlandırıldı.

Edirne'de, koronavirüs salgınına önlem maksadıyla eylem ve etkinliklere katılım amacıyla şehre araç ve kişileri 15 gün süreyle giriş ve çıkışları sınırlandırıldı.

Aynı gerekçelerle Sakarya'da 5 gün, Tekirdağ'da 14 - 17 Haziran günleri olmak üzere 3 gün, Bitlis'te 15 gün, Hakkari'de 2 gün, Kırklareli'nde 14 - 20 Haziran tarihlerinde giriş - çıkışlara kısıtlama getirilirken Van ve Bursa'da da yasak uygulanacak.