Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çiftçilere ücretsiz hazine arazisi tahsisindeki çalışmalarda sona gelindi. Tespiti yapılan 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanlar çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edilecek. İşte çok merak edilen hangi illerde ücretsiz arazi verilecek, çiftçiye ücretsiz arazi verilecek olan iller hangileri gibi soruların cevapları.

HANGİ İLLERDE ÜCRETSİZ ARAZİ VERİLECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Amacımız ekilmeyen, atıl durumdaki boş arazileri üretime kazandırmak. Ülkemizde 23,1 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı bulunuyor. Bu üretim alanında 83 milyon vatandaşımızın gıda ihtiyacı karşılanıyor ve üstüne de 18 milyar dolara ulaşan ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye 48 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'nın lider ülke konumunda bulunuyor. Özellikle atıl olan mülk, hazine ve vakıf arazilerinin parsel bazında tespiti için Mayıs ayında bir çalışma başlattık. Öncelikle bir envanter çıkaracağız." dedi ve çiftçiye ücretsiz arazi verilecek olan iller hangileri?

1. ERZİNCAN

2. BİNGÖL

3. ERZURUM

4. KARS

5. KAYSERİ

6. MUŞ

7. SİVAS