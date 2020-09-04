Hangi illerde şehir hastanesi var? Hangi illere şehir hastanesi yapılacak? Şehir hastaneleri listesi!

Sağlık alanında devrim niteliğinde özelliklere sahip olan şehir hastaneleri, sağlık açısında pek çok olumlu etkisi oldu. Peki, Hangi illerde şehir hastanesi var? Hangi illere şehir hastanesi yapılacak?

ŞEHİR HASTANESİ HİZMETE GİREN ŞEHİRLER

1 Adana Şehir Hastanesi 1.550 (Yatak kapasiteli) HİZMETE GİRDİ

2 Mersin Şehir Hastanesi 1.294 (Yatak kapasiteli) HİZMETE GİRDİ

3 Isparta Şehir Hastanesi 755 (Yatak kapasiteli) HİZMETE GİRDİ

4 Yozgat Şehir Hastanesi 475 (Yatak kapasiteli) HİZMETE GİRDİ

5 Kayseri Şehir Hastanesi 1.607 (Yatak kapasiteli) HİZMETE GİRDİ

6 Manisa Şehir Hastanesi 558 (Yatak kapasiteli) HİZMETE GİRDİ

7 Elazığ Şehir Hastanesi 1.038 (Yatak kapasiteli) HİZMETE GİRDİ

8 Ankara Bİlkent Şehir Hastanesi 3.711 (Yatak kapasiteli) HİZMETE GİRDİ

9 Eskişehir Şehir Hastanesi 1.081 (Yatak kapasiteli) HİZMETE GİRDİ

10 Bursa Şehir Hastanesi 1.355 (Yatak kapasiteli) HİZMETE GİRDİ

11 İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi 2.682 (Yatak kapasiteli) HİZMETE GİRDİ

YAPIMI DEVAM EDEN ŞEHİR HASTANELERİ

1 Konya Karatay Şehir Hastanesi 838 (1.250 Kapasiteli) Hedeflenen Bitim Tarihi: 2020

2 Tekirdağ Şehir Hastanesi 480 (Yatak kapasiteli) Hedeflenen Bitim Tarihi: 2020

3 Kocaeli Şehir Hastanesi 1.210 (Yatak kapasiteli) Hedeflenen Bitim Tarihi: 2021

4 Kütahya Şehir Hastanesi 610 (Yatak kapasiteli) Hedeflenen Bitim Tarihi: 2021

5 Ankara Etlik Şehir Hastanesi 3.624 (Yatak kapasiteli) Hedeflenen Bitim Tarihi: 2021

6 Gaziantep Şehir Hastanesi 1.875 Hedeflenen Bitim Tarihi: 2021

7 İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2.060 Hedeflenen Bitim Tarihi: 2021

HANGİ İLLERE ŞEHİR HASTANESİ YAPILACAK?

Sağlık bakanı Fahrettin Koca "Şanlıurfa şehir hastanemizin inşaatına en kısa sürede başlıyoruz. Diyarbakır 1000 yataklı şehir hastanesi için arsa yeri belirlendi, proje ihalesini bu ay içinde yapıyoruz. Şırnak'ta 500 yataklı devlet hastanesi, Şırnak-Cizre arasında bir arazi tahsis edildi, projelerin tamamlanmasından sonra bu yıl yapım ihalesini gerçekleştireceğiz." dedi.