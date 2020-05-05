Koronavirüsle mücadele sürecinde olumlu haberler gelemeye başladı. Vaka ve ölüm sayılarında düşüşlerin görülmesi le bir nebze olsun rahatlayan süreçte bazı illerimizde vaka sayılarının sıfıra inmesi sevindirdi. Peki, hangi illerde koronavirüs vakası yok? Koronavirüs vakası rastlanmayan iller!

YENİ KORONAVİRÜS VAKASINA RASTLANMAYAN İLLER

1.GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de vatandaşlar, corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyuyor.

2.TUNCELİ

Corona virüs testi pozitif çıkarak Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 8 vaka taburcu edildi.

3.ARTVİN

Artvin'de de corona virüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 17 gündür yeni vaka görülmüyor.

4.SİVAS

Sivas'ta, son 3 gün içinde corona virüs vakası tespit edilmedi. Halk, bu duruma sevinirken, yetkililer de kurallara uyulmaya devam edilmesi çağrısı yaptı.

5.BARTIN